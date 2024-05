Polícia Civil prende três e soluciona um assassinato macabro

Bando matou desafeto com crueldade em Jacarezinho

No dia 5 de maio (domingo), por volta de 06h20, na Rua Joaquim Antônio Graciano, Vila Prestes, em Jacarezinho ocorreu um brutal assassinato vitimando Diego Fernando da Silva, 32 anos, encontrado morto em sua casa com rosto profundamente ferido por golpes provocados por instrumento contundente. O corpo foi localizado por um vizinho, que chegou a acionar o SAMU, mas a vítima já estava sem vida no momento do atendimento.

Ninguém testemunhou os fatos e não havia no local câmeras de segurança que auxiliassem as investigações.

Ação de agentes de polícia judiciária da 12ª Subdivisão Policial, liderados pelo Delegado-Adjunto de Jacarezinho, Tristão Borborema, resultou em diversas diligências de campo e, usando as técnicas e meios convencionais de investigação,, identificou o trio responsável pelo assassinato e desvendou a sua motivação.

Foram presos três homens com idades de 26, 49 e 41 anos (foto) e encaminhados ao Deppen.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima teve discussão, ainda na madrugada de domingo, com a ex-mulher e vizinhos intervieram no caso. Um deles acionou um parente da mulher que, no local, arquitetou o plano e convocou mais dois comparsas.

Houve arrombamento do quarto, sendo a vítima alvejada provavelmente enquanto dormia.

Foram diversos golpes que atingiram a sua cabeça, provocando êxito legal. As marcas de extrema violência chocaram curiosos e vizinhos que foram na cena.

A Polícia Civil informa que todos os homicídios ocorridos em Jacarezinho, em 2024, embora noticiados sem autoria, foram solucionados pela equipe de investigação e os responsáveis presos, demonstrando profissionalismo e compromisso da corporação da resolução de casos graves que provocam pânico e medo na comunidade.