JAPIRA RECEBE O 11º Encontro de Mulheres do Café (veja vídeos)

Evento reuniu mulheres empreendedoras do Norte Pioneiro



Exclusivo: Japira recebeu visitas importantes nesta quinta-feira, dia nove. A secretária da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, Leandre Dal Ponte, esteve no 10º Encontro Mulheres do Café, realizado em Japira. O projeto, coordenado pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-PR) já tem dez anos e surgiu para incentivar as mulheres cafeicultoras a produzirem café especiais, que possuem maior valor comercial do que os tradicionais.

Leandre destacou que a iniciativa e o protagonismo das produtoras. “Porque é graças a vocês que temos um bom café, um produto que é celebrado não somente no norte pioneiro, mas também no Paraná e no Brasil. E isso é motivo de orgulho, porque são pessoas guerreiras, que nos representam e fazem o nosso Estado ser ainda melhor”, enfatiza.

A secretária agradeceu as comitivas que compareceram, bem como os prefeitos de cidades vizinhas, como forma de reconhecimento às mulheres produtoras de café. “Se criarmos mais oportunidades e darmos acesso às pessoas, o Paraná vai crescer ainda mais. Nós queremos que as mulheres paranaenses vivam sem medo da violência, participem das decisões que afetam as suas vidas, ingressem na política e, principalmente, que prosperem. Porque quando uma mulher prospera, a sua família e a comunidade também prosperam”, conclui.

Na ocasião, Leandre visitou, também, a propriedade da produtora rural Maria Lucia Vidal de Oliveira, que comentou sobre a parceria com o IDR. “Eles nos apoiam, nos ajudam, caminham junto com a gente. Sem eles a gente não conseguiria seguir nos cultivos”, afirma. A secretária esteve acompanhada do gerente regional do IDR-PR de Santo Antônio da Platina, Maurício Castro Alves.

Presentes também lideranças como José Brustolin Neto, secretário em exercício da Infraestrutura e Logistica, deputada estadual Luciana Rafagnin(PT), os prefeitos de Tomazina, Flávio Zanrosso, Japira Paulo José Morfinati, e Regis Siqueira, de Jaboti, e Leandro Reimão. Além de rurais também, como Fernando Emmanuel e Maurício Castro Alves.

O PROJETO – Mulheres do Café é um projeto do Governo do Estado, por meio do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-PR), no qual as mulheres têm melhorando a vida de suas famílias e sido reconhecidas internacionalmente com seus cafés especiais. O IDR-PR oferece assistência técnica para pequenos produtores da agricultura familiar. Com os cafés especiais, a instituição viu uma grande oportunidade de desenvolver o potencial dessa produção por meio das mulheres, que eram coadjuvantes nesse trabalho até então.

Atualmente a iniciativa abrange mais de 250 produtoras, distribuídas por quatorze grupos no Norte Pioneiro: Curiúva, Figueira, Ibaiti, Japira, Jaboti, Pinhalão, Tomazina, Siqueira Campos, Salto do Itararé, Joaquim Távora, Carlópolis, São Jerônimo da Serra, Ribeirão do Pinhal e Nova Fátima. Além disso, estende-se também para região do Vale do Ivaí, em outros quatro municípios.