BASE Avançada de Fronteira de Ribeirão Claro apreende 98,5 quilos de maconha

Em operação conjunta com PM paulista; traficante foi encarcerado

Uma ação coordenada entre as Polícias Militar do Paraná e de São Paulo neste sábado, dia nove, resultou na apreensão de uma carga de 98,443 kg de entorpecente e na prisão de um homem de 28 anos.

A operação teve início após a equipe da Base Avançada de Fronteira de Ribeirão Claro receber informações sobre um veículo transportando ilícitos oriundos da região.

De imediato, foram realizadas diligências nas rodovias do entorno. Durante as buscas, equipes do 2º BPM chegaram a abordar um carro suspeito na cidade de Guapirama, mas, após verificação detalhada, constatou-se que não se tratava do alvo procurado, sendo o condutor liberado.

Dando continuidade ao monitoramento, novas informações indicaram que o veículo alvo havia cruzado a divisa para o estado de São Paulo. Foi solicitado apoio à PM paulista que interceptou o automóvel na cidade de Taguaí/SP distante 70 KM de Ribeirão Claro.

Durante a revista, encontrados diversos tabletes de maconha no porta-malas. O motorista confessou que a droga foi trazida do Paraguai, recebeu voz de prisão e encaminhado, juntamente com o veículo e a carga, à Delegacia de Polícia Civil de Taquarituba/SP, onde a equipe do BPFron de Ribeirão Claro também compareceu para o registro da ocorrência.

A iniciativa reafirma a importância da integração e do compartilhamento de informações entre as instituições de Segurança Pública, estratégia essencial para o sucesso no combate ao crime transfronteiriço e ao tráfico de drogas.

Prejuízo de cerca de R$ 200 mil ao crime organizado.