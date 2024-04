Firmado contrato para A PAVIMENTAÇÃO do Jardim Santa Helena

Projeto orçado em quase R$ 657 mil em Jacarezinho

A prefeitura de Jacarezinho firmou contrato visando a pavimentação asfáltica de ruas no Jardim Santa Helena. A publicação em Diário Oficial aconteceu no decorrer da semana passada.

O projeto, orçado em R$ 656.548,85, contempla a pavimentação de uma área total de 4.014,82 m² com concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ). As vias que receberão as melhorias são a Rua Domingos Lomba, Rua Vereador Waldemar Figueiredo, Rua João Venerando da Silva e Rua Doutor João Cândido Fortes.

O contrato prevê uma série de etapas, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, construção de base e sub-base, revestimentos, instalação de meio fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem e ensaios de controle tecnológico.

A empresa responsável pela obra é a LUXEH Engenharia LTDA – ME, que venceu o processo licitatório. O prazo de execução das obras é de 210 dias, com um prazo de vigência do contrato de 420 dias.

O prefeito Marcelo Palhares comemora a execução de mais uma obra de infraestrutura urbana. “Outra obra importante, de um bairro que já há alguns anos vivia essa expectativa pelo asfalto. Seguimos transformando a realidade de milhares de moradores com inúmeras obras simultâneas, garantindo qualidade de vida e progresso para Jacarezinho”.