Missa abre centenário notável da Diocese de Jacarezinho: assistam

Chuva não impediu grande presença de fiéis

A Missa de Abertura do Jubileu Centenário da Diocese de Jacarezinho (1926-2026) foi celebrada na tarde deste domingo, dia nove, na Catedral Diocesana, no centro da cidade. O padre Alex Nogueira foi o chanceler da cerimônia. O bispo Dom Antônio Braz Benevente presidiu a missa jubilar.

Também presentes Dom Eduardo Malaspina, bispo dioseano de Itapeva e Dom Eduardo Vieira, bispo de Ourinhos, ambos do estado de São Paulo; do Paraná Dom Carlos José, de Apucarana e Dom Geremias, arcebispo de Londrina, e Dom Fernando José Penteado, bispo emérito de Jacarezinho, de 91 anos, intensamente aplaudido de pé.

Sacerdotes, presbíteros, agentes de evangelização, capelães, diáconos, seminaristas, fiéis de toda região etc participaram

O evento celebrou 100 anos de fé, com concentração às 14h30 na Praça Rui Barbosa, seguida de caminhada até a catedral, com transmissão pela TV Evangelizar às 17 horas.

A celebração marcou o início do ano centenário da diocese, focando na missão e esperança.

Hino Oficial do Centenário da Diocese de Jacarezinho abaixo.

Ficha Técnica:

Captação e Edição: Henrique Glovacki.

Drone FPV: Menino do Drone.

Produção de Áudio: Rodin Studios.

Arranjos: João Paulo Sampaio (Piano) e Vinícius Rodrigues (Violão).

Coro: Angela Maria, Cinthia Sampaio, Eliane Miguel, Geovana Santos, João Paulo Sampaio, Neuzeli França e Nychollas Leonardo.

Letra é de Marcos Campos e música de Ademor Leonardo Terra