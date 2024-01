Pavimentação de ruas nos RESIDENCIAIS Santa Marta e Rita

No Balneário da Alemoa em Siqueira Campos

As Ruas dos loteamentos Residencial Santa Marta e Residencial Santa Rita, respectivamente de propriedade de Ari Lima e Calil Abucarub, no Balneário da Alemoa, no município de Siqueira Campos, entraram na pauta de obras da prefeitura. O anúncio foi feito pelo prefeito Luiz Henrique Germano.

As obras que deverão ser iniciadas ainda no primeiro mês deste ano, serão pavimentadas com pedras sextavadas, numa parceria da prefeitura com os proprietários dos terrenos. A prefeitura vai fornecer as pedras sextavadas, areia e pó de pedras, bem como toda a infraestrutura na preparação com o corte das ruas, em contra partida os moradores entram com o custeio da mão de obra para a realização do trabalho.

A prefeitura já pavimentou outras ruas com poliedro e pedras sextavadas no Bairro Nascente do Sol no quadro urbano e a Rua Chavantes no Balneário da Alemoa, em parceria com os moradores.

O prefeito Luiz Henrique Germano, afirmou na última quinta feira 28, “que se os moradores estiverem com a contratação da empresa para a realização da pavimentação, a prefeitura inicia o trabalho a nivelação das ruas já em janeiro, bem como a colocação das pedras sextavadas, “vamos realizar o trabalho no loteamento, que primeiro nos apresentar o contrato com o prestador do serviço, ressaltando que ambos serão os residenciais serão pavimentados”, afirmou o prefeito.

O vice-prefeito Paulo Cesar Leite dos Santos, “Paulão”, em entrevista ao jornalista Clarete Coutinho da Radio Cana Verde, reafirmou a intenção da administração em pavimentar as ruas dois loteamentos do Balneário, “ em uma reunião com a equipe técnica da prefeitura ficou decidido que a emenda de 500 mil reais destinada pelo deputado federal Diego Garcia, vai ser investido na Rua Pará, no quadro urbano, a troca segundo Paulão, se deu em função da complexidade do projeto na execução da pavimentação no Balneário, desta forma a prefeitura assumiu o compromisso com os moradores dos loteamentos já citados e vai custear com recursos próprios a realização dos trabalho, que deve ser iniciada agora em janeiro”, disse Paulão.