Romanelli entrega equipamentos e veículos em Cornélio Procópio e S. Amélia

Picape e produtos do programa “Compra Direta Paraná”

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) cumpriu agenda no Norte Pioneiro nesta quinta-feira, 29, e participou da entrega de veículos e obras nas cidades da região. “Estou sempre presente nas cidades que represento, buscando dar solução às demandas que nos são entregues. É sempre uma satisfação cumprir os compromissos assumidos”, destacou.

Cornélio Procópio recebeu uma picape Saveiro e equipamentos como geladeira, lavadora de alta pressão, balança e caixa de acondicionamento de alimentos colhidos por produtores da agricultura familiar atendidos com o programa Compra Direta Paraná. “Este é um programa criado para levar comida boa para a mesa de quem mais precisa e gerar renda para o pequeno agricultor”, afirmou Romanelli.

O deputado lembra que iniciou o Compra Direta quando foi secretário do Trabalho, Emprego e Economia Solidária, entre 2011 e 2014. A pasta tinha, entre outras obrigações, a responsabilidade de gestão de programas voltados à segurança alimentar e nutricional do Estado da parcela mais vulnerável da população e também atender entidades assistenciais, hospitais, asilos, creches e escolas.

Atualmente, o programa é coordenado pela Secretaria da Agricultura e Abastecimento. “Felizmente, pelas decisões do governador Ratinho Junior (PSD) há dinheiro do Fundo de Combate à Pobreza para garantir a manutenção dessa boa política pública, que ajuda quem está no campo e quem precisa de alimento na mesa”, disse.

Aldeia – Em Santa Amélia, Romanelli conversou com lideranças e entregou um veículo que será usado pela Aldeia Indígena Laranjinha, que foi solicitado pelo vereador Rafael Índio (PSDB). O veículo foi adquirido com recursos de uma emenda parlamentar. “Temos que ter um olhar especial para a aldeia e este veículo certamente vai melhorar a mobilidade das famílias da comunidade Laranjinha”, destacou