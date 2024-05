Trabalho e renda temas da Frente Parlamentar das ASSOCIAÇÕES

O presidente da FRENTE PARLAMENTAR DAS ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE MUNICÍPIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ, deputado estadual Luiz Claudio Romanelli, e o presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e prefeito de Santa Cecília do Pavão, Edimar Santos, convidam os prefeitos e prefeitas paranaenses a participarem da 3ª reunião da frente, com o tema “Trabalho, Qualificação e Renda”.

Será no próximo dia 14 às 9h30m, no Auditório da Assembleia Legislativa do Paraná. Inscrições podem ser feitas neste link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7q5jhYvyTbpPv7i-Z6vrg0EI60rHAIcdpKboKzDvOLkQqjw/viewform

Ou ainda no QR code da arte que acompanha este texto. Em caso de dúvidas, entre em contato pelo telefone 41 3350-4934 ou pelo email: [email protected]

Proposta pelo deputado Romanelli, por sugestão do presidente Edimar Santos, a criação da Frente foi aprovada em 5 de outubro de 2023. Romanelli abraçou a frente para ajudar os prefeitos e prefeitas a enfrentarem o desafio de governarem seus municípios, em meio à crise e à desigualdade na distribuição de recursos entre os entes federados.