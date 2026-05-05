Delegado FALA sobre homem morto a tiros em Pinhal: veja vídeos

Crime na madrugada no centro

Exclusivo: Na madrugada deste domingo (1h48m), dia três, um homicídio chocou moradores de Ribeirão do Pinhal, na praça da avenida Silveira Pinto, em frente ao Ginásio de Esportes Tigrão. O município tem cerca de 13.500 habitantes.

João Victor Lopes (foto), de 29 anos, funileiro, foi executado com seis disparos de arma de fogo .380 na região da cabeça.

Tinha passagens por ameaça, lesão corporal e violência doméstica, de acordo com fontes policiais.

Após o crime, o autor fugiu do local, mas a resposta das forças de segurança foi imediata. A Polícia Civil iniciou uma rápida e intensa investigação, analisando imagens de câmeras de segurança que foram decisivas para identificar o veículo utilizado na fuga e, na sequência, o autor do crime — um adolescente de 17 anos.

Ele nega ter sido o autor. A arma não foi encontrada.

O ponto chave, porém, foi um veículo. Testemunhas que preferiram não se identificar indicaram que estava num carro preto que teria auxiliado na fuga logo após os tiros.

Em ação conjunta com a Polícia Militar, o menor foi apreendido em poucas horas e encaminhado ao Cense (Centro de Sócio-educação) Platinense e permanece à disposição da Justiça.

Segundo o delegado Luis Guilherme Almeida, que instaurou e preside o inquérito, a motivação ainda não está clara. O adolescente será indiciado por ato infracional análogo a homicídio.

O corpo de João Victor foi velado na Funerária Cristo Vive (rua Antônio Rogério Rosa 1050, centro) e sepultado no Cemitério Municipal às 9h30m desta segunda-feira.

Deixou uma filha com quatro anos, do primeiro casamento, a segunda mulher está grávida de oito meses.

O delegado Luis Guilherme Almeida Cerqueira (vídeo e foto de capa) comentou o caso, que ganhou repercussão estadual.