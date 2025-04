RATINHO JUNIOR se reúne com presidente do GOOGLE nos EUA

Para expandir parceria com Paraná

O governador Carlos Massa Ratinho Junior se reuniu na terça-feira (8) com o presidente do Google Cloud para a América Latina, Eduardo López, durante a viagem oficial aos Estados Unidos. O encontro, que ocorreu em Las Vegas (Nevada), teve como objetivo fortalecer as parcerias entre o Governo do Estado e a gigante global de tecnologia e ampliar o escopo das cooperações, principalmente para uso de Inteligência Artificial (IA) para melhorar serviços e processos.

O Google Cloud é uma plataforma de serviços em nuvem oferecida pelo Google que permite a empresas e desenvolvedores criarem, hospedarem e escalarem aplicações, sites e serviços de forma eficiente. Com uma ampla gama de recursos, que vão desde a computação, armazenamento, banco de dados, inteligência artificial, até machine learning e análise de dados e segurança, ele é usado por organizações de todos os tamanhos para acelerar a inovação, reduzir custos e melhorar a performance de seus sistemas.

Em fevereiro deste ano, o Governo do Paraná lançou seis soluções de serviços públicos construídos em parceria com o Google com o uso de IA. Elas envolvem as secretarias estaduais da Educação, Infraestrutura e Logística, Departamento de Trânsito (Detran-PR), Paranaprevidência, além da Defensoria Pública do Paraná (DPE-PR). O contrato com a empresa prevê novas entregas nos próximos meses. A expectativa é que ao menos 30 ideias, de diferentes áreas, sejam disponibilizadas para a população do Paraná.

Durante o encontro, Ratinho Junior destacou que a parceria com o Google Cloud é estratégica para o Paraná. “Somos o maior parceiro do Google no Brasil entre todos os estados e essa parceria de sucesso tem se refletido em serviços públicos com mais qualidade e agilidade para o cidadão. Nosso objetivo é garantir que esse trabalho em conjunto seja ampliado com novas entregas, com mais propostas apresentadas aos paranaenses nos próximos meses”, destacou.

A parceria com o Google tem ajudado a transformar a educação do Paraná, por exemplo, reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) como a melhor do Brasil. Com o auxílio de IA, alunos da rede pública têm estudado redação com feedbacks automatizados por meio de ferramentas do Google. Outra solução desenvolvida é a Plataforma LIA, focada em melhorar a capacidade de leitura de crianças do 2º ano do ensino fundamental da rede municipal. O objetivo é aumentar a proficiência dos alunos com a língua portuguesa.

Também foram disponibilizados para estudantes das universidades estaduais licenças em uma variedade de cursos gratuitos do Google Cloud Learning, plataforma educacional para o ensino de tecnologias de computação.

O mesmo foi feito com estudantes de cursos profissionalizantes de colégios estaduais e bolsistas do programa Talento Tech, este último com foco em cidades com os menores Índice Ipardes de Desempenho Municipal (IPDM), métrica que mede o desempenho dos 399 municípios do Estado considerando renda, emprego e produção agropecuária, saúde e educação.

Também em parceria, desta vez com o Google for Education, 32 mil chromebooks foram entregues para as escolas da rede estadual de ensino em março deste ano. A iniciativa tem como objetivo melhorar a infraestrutura tecnológica da educação do Paraná e beneficia cerca de 450 mil estudantes de mais de mil escolas estaduais.

Eduardo López disse que a empresa está muito motivada com a parceria, que é uma das maiores com estados brasileiros. Ele também convidou o governador a participar de um evento global da empresa em setembro, em São Paulo.