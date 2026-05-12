Rib. Claro conquista excelentes resultados nos Jogos Escolares

Competição reuniu alunos de 12 a 17 anos

A fase municipal dos Jogos Escolares do Paraná – JEPS 2026, realizada entre março e abril, foi marcada por muita dedicação, espírito esportivo e importantes conquistas para os estudantes de Ribeirão Claro. A competição reuniu alunos de 12 a 17 anos em diversas modalidades, promovendo integração, disciplina e incentivando o esporte no ambiente escolar.

Um dos destaques foi a equipe de Voleibol Feminino, categoria de 15 a 17 anos, do Colégio Cívico-Militar João da Rocha Chueiri, que participou da competição com excelente desempenho. Entre oito equipes participantes, as atletas avançaram até a semifinal e encerraram a competição em 4º lugar. A equipe esteve sob coordenação da treinadora Solange, que destacou o comprometimento, a união e a dedicação das atletas.

Já a equipe feminina de voleibol na categoria de 12 a 14 anos participou pela primeira vez dos Jogos Escolares com essa formação. Mesmo com menos de um ano de treinamento, as atletas demonstraram evolução, garra e determinação, conquistando também o 4º lugar entre seis equipes participantes. O resultado representa um importante incentivo para o fortalecimento do esporte no município.

No futsal, a equipe da Escola Estadual Professor Joaquim Adrega de Moura, categoria de 15 a 17 anos, conquistou o 3º lugar, enquanto o vôlei de areia da mesma instituição terminou a competição em 4º lugar. A equipe esteve sob coordenação da treinadora Marina Botelho, que destacou o esforço e determinação dos atletas.

As modalidades individuais também renderam excelentes resultados para Ribeirão Claro:

Atletismo

•Luiz Gustavo – 2º lugar nos 200 metros

Tênis de Mesa – coordenação da professora Eliana Cortez

•Lucas Costeline – 1º lugar masculino B

•Murilo Brasil – 3º lugar masculino B

•Rhuan – 4º lugar masculino 15 anos

•Luiza – 2º lugar feminino B

•Emília – 1º lugar feminino 15 anos

•Luana – 2º lugar feminino 16-17 anos

•Lana – 3º lugar feminino 16-17 anos

Xadrez

•Enzo, Gustavo e Luís Gabriel – 1º lugar coletivo convencional

•Enzo – 2º lugar no xadrez rápido 16-17 anos

Todos os atletas classificados seguem agora para a fase macrorregional, levando o nome de Ribeirão Claro com orgulho e representando o município com talento e dedicação.

Os resultados reforçam a importância do incentivo ao esporte escolar, valorizando o trabalho dos professores, treinadores e equipes técnicas, além de contribuir para o desenvolvimento pessoal e social dos estudantes.

Reportagem: Thais Sogayar