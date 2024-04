Num hotel da área central de Londrina

O MDB do Paraná realizará encontro estadual neste sábado (dia 27), na cidade de Londrina, conforme informou o presidente do partido, deputado estadual Anibellinho Neto..

O Evento terá início às nove horas no Hotel Crystal (Rua Quintino Bocaiúva, 15, Centro).

Além dos membros, contarão com a presença também do Presidente nacional do partido, Baleia Rossi.