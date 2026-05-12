Escolas municipais de Jacarezinho servem até feijoada ESPECIAL

Prefeitura investe em alimentação escolar mais nutritiva e saborosa

A alimentação escolar ganhou um sabor especial nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Jacarezinho. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, preparou um cardápio diferenciado para os estudantes, com feijoada sendo servida nas unidades escolares.

A iniciativa faz parte das ações desenvolvidas pelo município para oferecer refeições cada vez mais nutritivas, equilibradas e saborosas aos alunos, contribuindo diretamente para o desenvolvimento, bem-estar e melhor desempenho das crianças no ambiente escolar.

Segundo a administração municipal, o novo cardápio vem sendo elaborado com atenção e cuidado, buscando unir qualidade nutricional e refeições atrativas para os estudantes da rede pública.

A Prefeitura de Jacarezinho destacou e agradeceu o trabalho realizado pela equipe da Secretaria Municipal de Educação, especialmente pela dedicação da secretária Aline Roberta, da diretora da Merenda Escolar, Leyza Miranda, e da nutricionista Silvia Garbeline, responsáveis pelo acompanhamento e planejamento da alimentação oferecida aos alunos.

A ação reforça o compromisso do município em investir na educação também por meio da alimentação escolar, considerada fundamental para garantir mais saúde, energia e qualidade de vida às crianças atendidas pela Rede Municipal.