Carro bate em poste e capota (veja o VÍDEO)

Neste sábado em Bandeirantes

 

Um Volkswagen Voyage 1.0 capotou no início da manhã deste sábado, dia nove, na Avenida Edelina Meneghel Rando, perto do Supermercado Verde e do Pronto-Socorro de Bandeirantes.

O motorista perdeu o controle da direção por motivo não esclarecido e colidiu contra um poste de iluminação no canteiro central antes de capotar, causando grande prejuízo material.

Os ocupantes do veículo foram encaminhados à Santa Casa por populares, com ferimentos médios (Colaboração Cleberson Rodrigues).

