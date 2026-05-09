Carro bate em poste e capota (veja o VÍDEO)

Neste sábado em Bandeirantes
Um Volkswagen Voyage 1.0 capotou no início da manhã deste sábado, dia nove, na Avenida Edelina Meneghel Rando, perto do Supermercado Verde e do Pronto-Socorro de Bandeirantes.
O motorista perdeu o controle da direção por motivo não esclarecido e colidiu contra um poste de iluminação no canteiro central antes de capotar, causando grande prejuízo material.
Os ocupantes do veículo foram encaminhados à Santa Casa por populares, com ferimentos médios (Colaboração Cleberson Rodrigues).