Maringá celebra 79 anos como referência em qualidade de vida

Planejamento urbano, gestão eficiente e desenvolvimento econômico

A deputada estadual Maria Victoria destacou os 79 anos de Maringá como um marco de orgulho para o Paraná e ressaltou que o município se consolidou como uma das melhores cidades do Brasil para viver. Segundo ela, o reconhecimento é resultado de planejamento urbano, gestão pública eficiente, vocação empreendedora e participação ativa da sociedade civil no desenvolvimento local.

“Maringá é parte da minha história, da minha formação e de quem eu sou. É uma cidade que nos ensina que desenvolvimento de verdade se faz com planejamento, trabalho sério e cuidado com as pessoas. Aos 79 anos, Maringá é orgulho dos maringaenses e a melhor cidade do Brasil para se viver”, afirmou a deputada.

O reconhecimento nacional da cidade tem sido reforçado por diferentes levantamentos. No Índice dos Desafios da Gestão Municipal, elaborado pela Macroplan, Maringá aparece na primeira colocação entre as 100 maiores cidades brasileiras, com índice geral de 0,765. O estudo considera indicadores ligados à educação, saúde, segurança, saneamento e sustentabilidade.

No ranking, o município aparece à frente de cidades como Franca, Jundiaí, Uberlândia, Curitiba e Cascavel entre as 20 melhores cidades do país para viver.

Diferenciais

Maringá também foi apontada como a melhor cidade do Paraná para viver entre os municípios com mais de 50 mil habitantes no Ranking das Cidades, divulgado pelo jornal Gazeta do Povo.

O levantamento avaliou os 5.570 municípios brasileiros com base em 27 indicadores relacionados à qualidade de vida, saúde, educação, segurança, infraestrutura urbana, economia e gestão pública.

Para Maria Victoria, os resultados refletem uma cultura administrativa construída ao longo de décadas, marcada por planejamento, investimentos em infraestrutura, responsabilidade fiscal e visão de futuro.

“Maringá não chegou a esse patamar por acaso. A cidade teve lideranças que souberam pensar o município para o longo prazo. A integração entre o poder público e entidades da sociedade civil é um dos grandes diferenciais e que permite alcançar esses resultados tão expressivos”, destacou.

A deputada também ressaltou o trabalho das gestões do atual prefeito Silvio Barros, que administrou o município entre 2005 e 2012. Ela lembrou ainda das administrações de Carlos Roberto Pupin, entre 2013 e 2016, e de Ricardo Barros, entre 1989 e 1993.

“As gestões lideradas pelo Progressistas ajudaram a consolidar essa marca de eficiência, modernidade e qualidade de vida”, pontuou a parlamentar, que também preside o partido no Paraná.

Competitividade e investimentos

Maria Victoria afirmou ainda que os bons resultados nos rankings nacionais ampliam a visibilidade do município, atraem investimentos e geram novas oportunidades para a população.

“Quando uma cidade aparece no topo de um ranking nacional, ela ganha força, credibilidade e capacidade de atrair novos investimentos. Maringá é hoje uma vitrine para o Brasil porque soube unir desenvolvimento econômico, inovação, infraestrutura, educação, saúde e cuidado com as pessoas”, concluiu.