No Dia das MÃES, genitora e FILHO dividiram vocação

São enfermeiros no Hospital Regional do Norte Pioneiro

O Dia das Mães, celebrado neste domingo (dia dez), ganhou um significado ainda mais especial no Hospital Regional do Norte Pioneiro, em Santo Antônio da Platina(foto). Mãe e filhos compartilham não apenas os laços familiares, mas também a dedicação à enfermagem e ao cuidado com a vida, atuando na mesma unidade hospitalar e com um público em comum: quem precisa de cuidado intensivo. A unidade é da Secretaria de Estado da Saúde e gerida pela Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Paraná (Funeas). Enfermeiro na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal desde 2013, Renato de Oliveira Nagano, 40 anos, construiu sua trajetória profissional voltada exclusivamente ao cuidado com recém-nascidos. Formado em 2011, chegou a se afastar da área em 2017 para se dedicar a projetos pessoais, retornando em 2021, durante a pandemia da Covid-19. A inspiração para seguir a carreira veio de casa. A mãe, Odeli Aparecida de Oliveira (junto com o filho), 62 anos, é técnica de enfermagem e atua nesta área desde 1993. No HRNP, ela integra a equipe desde 2019.

Apesar dos anos de experiência de ambos, os caminhos profissionais passaram a se cruzar apenas em 2021, quando iniciaram na mesma instituição. Desde então, mãe e filho compartilham rotinas, desafios e o compromisso com a assistência humanizada.

“Ela sempre foi minha maior inspiração e motivação para seguir na enfermagem. Foi por meio dessa profissão que conseguiu me criar, sendo mãe solo e conciliando diferentes funções ao longo da vida”, disse o enfermeiro.

Ao longo de mais de 30 anos de atuação, Odeli acumulou experiências em diferentes frentes da assistência, incluindo UTI móvel, pronto-socorro, maternidade e berçário. Atualmente, atua na Unidade de Cuidados Intermediários Convencionais Neonatal (UCINCo), setor que mantém ligação direta com a UTI Neonatal, ampliando a continuidade do cuidado aos recém-nascidos.

“Com uma vida inteira dedicada à enfermagem, fico muito orgulhosa dos meus filhos seguirem meus passos, que é cuidar do próximo e ser uma pessoa melhor”, ressalta.

Além de Renato, a filha caçula, Renata de Oliveira, 37 anos, também seguiu a mesma vocação. Técnica de enfermagem desde 2015, atuando na assistência ao paciente, em setores de alta complexidade, incluindo UTI, pronto-socorro, clínica médica, clínica cirúrgica e farmácia hospitalar. Há um mês, passou a integrar o quadro de funcionários terceirizados do HRNP, na UTI adulto.

“Minha mãe foi quem despertou em mim o amor por cuidar das pessoas. Cresci vendo sua dedicação, força e carinho com cada paciente, e isso me inspirou profundamente a seguir o mesmo caminho. Hoje, tenho orgulho de carregar comigo os ensinamentos e o exemplo dela na profissão que escolhi para minha vida”, afirma.

“Neste Dia das Mães, celebramos uma conexão que ultrapassa os laços de sangue e se fortalece no ambiente hospitalar. Ver mães e filhos compartilhando a mesma vocação na enfermagem é o maior testemunho do cuidado com o outro. Em nome da Secretaria de Saúde, parabenizo essa família e os profissionais desta área que transformam o trabalho em uma extensão do lar e dedicam suas vidas a cuidar das famílias paranaenses”, ressalta o secretário e Estado da Saúde, César Neves.

A atuação conjunta reforça não apenas os vínculos familiares, mas também o compromisso com o Sistema Único de Saúde (SUS), evidenciando histórias que unem dedicação, vocação e cuidado no atendimento à população.