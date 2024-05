Ibaitienses se unem pelo RS; saiba como contribuir (assista)

Pontos de coleta estão em alguns pontos da cidade; transporte será feito na próxima segunda-feira



Diante da tragédia climática no Rio Grande do Sul, comerciantes, empresários e instituições de Ibaiti mobilizam pontos de coleta de doações para as vítimas das chuvas. O transporte dos donativos para o estado gaúcho será feito na próxima segunda-feira, dia 13 de maio.

São aceitos alimentos não perecíveis, água, produtos de higiene pessoal, material de limpeza, itens de vestuário, roupa de cama e banho e ração para animais. Os doadores devem embalar e identificar os itens para facilitar a triagem.

A população pode entregar as doações nos locais:

Quartel do Corpo de Bombeiros, ao lado da Casa da Cultura, rua Dr. Francisco de Oliveira, 600.

Auto Posto Amarante, rodovia BR-153, Jardim Bela Vista. Telefone: (43) 3546-4826.

Studio de Pilates e Fisioterapia Longue Vie, avenida Governador Paulo Cruz Pimentel, 860. Telefone: (43) 99671-8560.

Casa Manacá, próximo à pista de skate, rua João Batista Balmant, 999. Telefone: (43) 93300-4576.

Santuário Eucarístico do Sagrado Coração de Jesus, praça Pe. Estevão Szulck. Telefone: (43) 3546-1061.

Igreja Batista da Lagoinha, rua Nilo Sampaio, 595. Telefone: (43) 99686-5139.

Solidariedade no boca a boca – A ação solidária entre os moradores de Ibaiti começou na última semana e, até o momento, duas viagens de arrecadações ao estado gaúcho foram feitas – uma na terça-feira (7) e a outra na quarta-feira (8).

A agente de turismo Pitida Montaldi fez uma publicação recente em sua rede social para amigos e familiares. A ideia era fazer uma arrecadação entre os mais próximos para aproveitar a carona do amigo Moisés, dono da empresa Gelo Girafa, de Quatiguá. “Eu postei [no Facebook] no sábado e, na segunda-feira, o povo já veio trazer as doações, foi muito bonito”, relata a empresária da MB Turismo.

A campanha no boca a boca resultou em quatro caminhões carregados com doações diversas. A Gelo Girafa também recolheu donativos nos pontos de doações nas cidades vizinhas de Figueira e Quatiguá e no distrito de Campinhos, do município de Ibaiti.

Ao mesmo tempo, outras iniciativas ganharam fôlego e movimentaram comerciantes, empresários e moradores para a solidariedade, como é o caso dos pontos de coleta no Auto Posto Amarante, Casa Manacá, Studio Longue Vie, Corpo de Bombeiros e instituições religiosas.

Além dos pontos de coleta em Ibaiti, também é possível ajudar por meio dos Correios, doações em dinheiro e apoio a movimentos sociais e comunidades indígenas atingidas pela enchente.

Doações pelos Correios

Todas as agências dos Correios do estado do Paraná recebem e transportam doações de forma gratuita, sem custo aos doadores. Não há data limite para a coleta. Em Ibaiti, a estatal está localizada na rua Dr. Euclides Monteiro, 1050.

Como doar em dinheiro

Entidades do Rio Grande do Sul anunciaram chaves de PIX para doações. Os CNPJ são:

Governo do Rio Grande do Sul: 92.958.800/0001-38

Prefeitura de Porto Alegre: 92.963.560/0001-60

Ministério Público do Rio Grande Sul: 25.404.730/0001-89

Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul: 87.027.595/0001-57

Movimentos Sociais e cozinhas solidárias

Movimentos sociais como o MTST e o Levante Popular da Juventude montaram cozinhas solidárias para distribuir marmitas aos atingidos pelas enchentes. As doações podem ser feitas em dinheiro:

PIX dos movimentos populares: 73.316.457/0001-83

PIX do Levante Popular (Mariana): 51999726020.

Conta para doação: Banco do Brasil, conta corrente: 118806-2, agência 1230-0

Como ajudar as comunidades indígenas

Pelo menos 80 comunidades indígenas do RS foram impactadas pela enchente. O Cimi Regional Sul, a ArpinSul e a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) mobilizaram uma campanha centralizada para ajudar as comunidades. Acesse aqui o QRCode.

Reportagem:Clarissa Freiberger/Especial para o Npdiario