Família não comenta pouso emergencial de AVIÃO (VEJA Vídeos)

Aeronave viajava de Americana(SP) à Guaíra (PR) Cerca de dez horas desta quinta-feira (22), um avião de pequeno porte realizou um pouso forçado na Fazenda São Paulo, em Ribeirão Claro. A aeronave foi encontrada numa área sem lavoura nem grama, situada entre dois morros.

O avião deslocava-se de Americana/SP para Guaíra/PR. Nenhum objeto ilícito ou mercadoria suspeita.

Havia documentos do piloto (morador de Guaíra) numa pasta dentro da aeronave, sendo possível identificá-lo. Ele foi encontrado por volta das 16 horas no local e disse ter havido falhas no motor que obrigou o pouso.

Alegou não ter comunicado as autoridades devido ao nervosismo e disse ainda ter sido levado por um cidadão até uma pousada na cidade de Ribeirão Claro, de onde acionou os mecânicos de Americana(SP).

Foram acionadas a Polícia Civil e demais órgãos competentes, como a ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil).

O Npdiario conversou com dois familiares próximos, mas ambos preferiram não comentar. O dono da propriedade (criação de gado) está na capital paulista.