Sepultado corpo de Marcos Modos hoje

Era supervisor da Ciretran em Santo Antônio da Platina

O corpo de Marcos Roberto Modos (fotos), 52 anos, foi velado na Loja Maçônica Obreiros,

na Rua José Carvalho de Oliveira, e sepultado em torno de 11 horas desta quarta-feira, dia dois, no Cemitério de Abatiá.

Acidente entre a motocicleta Honda XRE que ele conduzia e um Volvo VM (placas de Wenceslau Braz) no KM 55 da PR-439 (no trecho entre Ribeirão do Pinhal) por volta das 7h20m desta terça-feira, dia primeiro, causou seu falecimento em Santo Antônio da Platina.

Ambos seguiam no mesmo sentido da rodovia.

O condutor (38 anos) do caminhão não sofreu ferimentos. Submetido ao teste de Etilômetro teve resultado 0,00 mg/l de álcool por litro de ar alveolar.

Marcos perdeu a vida no local em frente ao Pesqueiro Paraíso.

Ele era de Abatiá, casado com a professora Beatriz, com a qual tinha um casal de filhos, trabalhava como supervisor na 44ª Ciretran (Circunscrição Regional de Trânsito), na Vila Claro, em Santo Antônio da Platina. Viajava diariamente no trajeto.

Veja matéria inicial e os comentários: https://npdiario.com.br/sub-capa/supervisor-da-ciretran-morre-em-acidente-hoje/