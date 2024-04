Treminhão e Hilux batem em Santo Antônio (assistam)

No final da manhã de domingo na BR-153

Aconteceu colisão em torno de 11h45m deste domingo, dia 21, no KM 42 da BR-153 , em Santo Antônio da Platina.

Uma Toyota SRX Hilux Cabine Dupla e um treminhão bateram no trevo de entroncamento com a PR-439, perto da Fiat Samp e do Posto Platina(antigo Platinão).

O motorista da camionete, 38, e o condutor do treminhão, Ariovaldo Feliciano (fotos), 56, não se machucaram.

Ambos os veículos não carregavam cargas.

Socorristas da concessionária EPR atenderam a ocorrência.