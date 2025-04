PAULO Henrique conquista 4º lugar

Atleta de Santo Antônio da Platina

Na última competição, a Corrida e Caminhada Videira Runners, um atleta de Santo Antônio da Platina conquistou o 4º lugar geral em uma prova de alto nível, na cidade de Ourinhos/SP. Demonstrando foco e determinação, ele conseguiu manter seus objetivos e trazer excelentes resultados para sua cidade, além de representar com orgulho sua equipe e todos os apoiadores que acreditam em seu trabalho.

O atleta, Paulo Henrique Ormeneze, entrou na prova ciente dos desafios, sabendo que não seria fácil, especialmente após um dia de trabalho intenso, tendo trabalhado até as 22 horas na coleta, com pouco descanso. Mesmo assim, contou com a força de Deus e o apoio de seus patrocinadores e amigos para buscar seus objetivos.

Ele agradeceu especialmente a Diego Vieira, pelo trabalho importante que vem realizando no esporte junto com o professor Renan Camargo, e a Guilherme Souza Alves, do Supermercado Real, que sempre acreditou em seu potencial. Também destacou a parceria de Éferson José Néia, da Oficina Mecânica Batatinha, do NPDiário e o apoio da Prefeitura de Santo Antônio da Platina.

Além disso, agradeceu à sua equipe de trabalho, a Parana Verde, e à sua equipe de corrida, que desde o início vem dando total apoio e cada vez mais acreditando no seu potencial.