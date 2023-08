Na quinta-feira em Santo Antônio da Platina

A posse da Comissão de Ética e Enfermagem do Hospital Regional do Norte Pioneiro/FUNEAS(Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Estado do Paraná)será realizada pelo Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, e é uma conquista extraordinária. O convite é aberto para toda comunidade participar da cerimônia, que acontecerá nesta quinta-feira, dia três de agosto, a partir das 14 horas no Auditório do SESI.

Pela primeira vez o COREN-PR conduzirá esse importante processo de nomeação presencialmente, destacando o reconhecimento e a parceria entre a equipe de enfermagem e o órgão regulador da profissão. A equipe afirma que a ocasião especial reflete o comprometimento com os valores éticos, a excelência na assistência e o constante aprimoramento dos serviços em prol do cuidado com os pacientes e do bem-estar dos profissionais de enfermagem.

Serão nomeadas: