Só Zerinho Pro Tork Moto Show vai se apresentar no RS

Atração radical agitará 21º Carbomoto – Encontro Internacional de Motociclistas

O 21º Carbomoto (Encontro Internacional de Motociclistas)promete muita adrenalina entre os dias 3 e 5 de março, na cidade de Butiá (RS), de 21 mil habitantes. Uma programação repleta de atrações foi montada, entre elas, destaque para a Só Zerinho Pro Tork Moto Show, com apresentações no sábado, a partir das 18h, e no domingo, às 17h.

A equipe patrocinada pela maior fabricante de motopeças da América Latina tem mais de 20 anos de história, sendo composta por 12 atletas profissionais e um narrador. Para a realização das acrobacias, eles utilizam motocicletas, quadriciclo, kart com motor de CRB 1000RR, BMW de drift, um Gol que anda sobre duas rodas e um caminhão de borrachão.

O palco dessa grande festa será a Praça Roberto Cardoso, localizada no centro. A expectativa do Moto Grupo Rota 290 é de reunir milhares de pessoas com diversas bandas de rock, feira de negócios com expositores do segmento e praça de alimentação. A entrada é franca, mas a organização faz um apelo para a doação de 1kg de alimento não perecível.

Serviço:

O que: Só Zerinho Pro Tork Moto Show

Quando: Sábado e domingo, 4 e 5 de março

Onde: 20º Carbomoto – Butiá (RS)

Quanto: Entrada franca

A Só Zerinho Pro Tork Moto Show tem o apoio da Sportbay.