Abertas inscrições para Rainha 2024 Platinense (vídeo)

As inscrições para o concurso da eleição da Rainha Platinense começaram na Casa da Cultura Platinense. As ganhadoras das faixas irão representar Santo Antônio da Platina em eventos de comemoração aos 110 anos do município, concursos e também durante a 52° Exposição Feira Agropecuária e Industrial do Norte Pioneiro (Efapi Expo 2024).

Podem participar do concurso meninas com idade entre 16 e 26 anos com residência fixa em Santo Antônio da Platina comprovada há mais de um ano, entre outros quesitos.

A inscrição é gratuita e realizada presencialmente até o dia 23 de maio, no horário das 08h às 11h e das 13h às 16h, no Departamento Municipal de Cultura, localizado na Casa da Cultura. O regulamento completo com todos os requisitos para participação das candidatas está disponível no local da inscrição e nas redes sociais oficiais da feira e do concurso.

O concurso tem como objetivo escolher as representantes do município com os títulos de Rainha, Princesas e Garota Simpatia.

O evento é uma realização da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Platina com apoio da Sociedade Rural do Norte Pioneiro.

A eleição está prevista para o dia 03 de agosto com entrada gratuita para toda população.

Na imagem da capa, a Madrinha, a Rainha, a diretora de Cultura, Aline Damásio e o secretário do Desenvolvimento Econômico, Antônio Marcos Souza.

