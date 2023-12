Amigo conta como foi estar ao lado do atleta que morreu com RAIO

Leozinho disse ao Npdiario que jamais esquecerá a fatalidade

Leonardo Augusto Castanheira Alves (foto de capa) tem 18 anos e estava próximo de Caio Henrique de Lima Gonçalves, que perdeu a vida no domingo, dia dez, quando um raio o atingiu no campo do Estádio Municipal José Eleutério da Silva, na Vila São José, em Santo Antônio da Platina.

Leozinho, como é chamado, atua no gol também, porém jogava na linha no dia da fatalidade, “eu estava bem perto, vi um clarão e tudo foi muito rápido, nunca mais vou esquecer, triste mesmo”, afirmou, adicionando que o impacto emocional foi grande em todos, “peço orações para todos os envolvidos”, disse.

O pai dele, Leandro Aparecido Alves, técnico do time, anunciou que não mais vai trabalhar como voluntário tamanho o trauma.

Caio, de 23 anos, foi socorrido, mas não resistiu e perdeu a vida no Pronto Socorro Platinense. Depois de encaminhado para a UETC (Unidade de Execução Técnico-científica), antigo IML, foi liberado.

O corpo do rapaz foi velado pela Funerária Rainha das Colinas (Ibaiti) desde 16 horas desta segunda-feira, dia 11, no Centro Social de Japira e sepultado no Cemitério Municipal às 18h30m com apenas duas horas (vídeo e foto). Familiares justificaram que os mais próximos não suportavam mais tanto sofrimento.

Durante o trajeto do velório até o Cemitério Municipal foi tocado o Hino do Palmeiras, time que o falecido torcia.

Os cinco que se machucaram inicialmente foram de Japira. Quatro tiveram queimaduras. Caio faleceu horas depois de atendido.

Caíque de Moraes, de 20 anos, está numa Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital Regional de Santo Antônio da Platina.

Três platinenses sentiram dores de cabeças e resolveram ir ao Hospital Nossa Senhora da Saúde (Caíque, Elielton e Tiquinho, todos de 17 anos). Estão na enfermaria nesta segunda-feira, foram medicados e não inspiram maiores cuidados devendo receber alta nesta terça-feira.

Três japirenses permanecem internados sem risco de mortes: Alex, 15 anos, Bruno e Pedro, ambos com 25 anos. Têm queimaduras pelo corpo.

Os atletas dos dois times (um Platinense e outro da cidade de Japira, cidade de 4.930 habitantes) estavam em campo quando duas descargas elétricas de um mesmo raio atingiram seis homens entre 15 e 35 anos na lateral do gramado e no centro. O campeonato regional foi suspenso.

