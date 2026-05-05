Batida fere jovem em Tomazina (veja vídeo)

Acidente registrado no trecho entre Pinhalão

Colisão frontal às 15h20m desta segunda-feira, dia quatro, no KM 63 da PR- 272, em Tomazina.

Um Ford Edge (SUV de porte médio-grande) dirigido por motorista de 24 anos, bateu de frente com um caminhão Volvo, cujo condutor (um homem de 60 anos) não se machucou. Teste etilômetro teve resultado: 0,00mg/l.

Já o jovem sofreu ferimentos e encaminhado para o Hospital São Vicente de Paula de Tomazina.

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Ibaiti atendeu a ocorrência.