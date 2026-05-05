Siqueirense descalço chega em segundo lugar na Maratona de Guaratuba (assistam)

Retirou tênis porque os pés começaram a doer pelo esforço

O atleta Leonardo Francisco, de 24 anos, morador de Siqueira Campos, onde é metalúrgico, e integrante da equipe Filhos do Vento, participou da Maratona de Guaratuba no último domingo, dia 3, no litoral paranaense. Quando tinha corrido cerca de 20 quilômetros não aguentou as fortes dores nos pés e, em vez de abandonar a competição, tirou os tênis e terminou o restante da prova (22 KM) com os calçados nas mãos.

No sábado, a chuva, somada à alta umidade e à altimetria do trajeto, exigiu dos corredores resistência, adaptação e controle de ritmo. As variações constantes de elevação, especialmente na passagem pela Ponte da Vitória, transformaram as rotas em um teste físico e estratégico. No domingo sem chuva, o vento forte “castigou”. As rajadas passaram a integrar o cenário da prova, exigindo ajustes técnicos e elevando o nível de exigência ao longo do percurso.

O vento foi apontado como o principal desafio pelos atletas, especialmente nas provas de domingo. As rajadas constantes impactaram diretamente o desempenho e exigiram maior esforço físico. Só que Leo, como é conhecido, prosseguiu, resoluto, sua jornada de superação.

O jovem, que é solteiro, já tinha boa posição numa pré-maratona e ficou entre os melhores. Ao final da principal no domingo, na sua categoria de 15 a 25 anos, ficou na segunda colocação e na geral, em 47º lugar entre 20 mil. Ou seja, uma performance extraordinária.

Mesmo com a dor, especialmente nos dedos (acabou perdendo as unhas), chegou ao seu objetivo. Cumpriu totalmente os 42 KM, sendo 22 com meias.

Só que não foi avisado pela organização e nem ganhou seu troféu. Só ficou sabendo depois que chegou em Siqueira Campos. Ao saber do inusitado caso, seu amigo, César, insistiu para que divulgasse o feito no Npdiario.