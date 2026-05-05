IPTU já arrecadou R$ 2,7 milhões em Santo Antônio da PLATINA

Mais de cinco mil quitaram antes do prazo final

A Prefeitura de Santo Antônio da Platina concluiu a entrega de 21.543 carnês de IPTU 2026 pelos Correios, consolidando mais uma etapa importante da arrecadação municipal. Além disso, outras 589 guias foram emitidas diretamente pela administração como segunda via (reimpressões), garantindo atendimento aos contribuintes que necessitaram do documento novamente.

Mesmo com o vencimento fixado para o próximo dia 12 de maio, os números já são considerados positivos pela equipe técnica: mais de 5 mil contribuintes optaram pelo pagamento em cota única, o que representa uma forte adesão antecipada e reforça o fluxo de caixa.

De acordo com o Fiscal de Tributos, Carlos Alberto Mariano (fotos), o Betinho, o desempenho até o momento demonstra confiança da população e organização do sistema de cobrança. Dados do relatório oficial apontam que já foram arrecadados mais de R$ 2,7 milhões, sendo que cerca de 94% desse valor veio de pagamentos à vista, evidenciando a preferência pelo desconto da cota única.

Outro fator determinante para o bom resultado, segundo o secretário Betinho, foi a mudança no calendário. “A alteração da data de vencimento contribuiu bastante”, destacou, lembrando que anteriormente o prazo final ocorria em abril, o que poderia coincidir com outras despesas do contribuinte.

A gestão 2025/28 reforça que não houve aumento real no IPTU deste ano, apenas a reposição inflacionária de 4,54%, mantendo o equilíbrio entre arrecadação e capacidade de pagamento da população platinense.

Para quem ainda não recebeu o carnê, a orientação é clara: a emissão deve ser feita pela internet ou diretamente no setor de Tributação da Prefeitura. O Município alerta para a importância de não deixar para a última hora, evitando filas e possíveis atrasos no pagamento.