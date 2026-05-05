Sepultado corpo de moça de 26 anos em SANTO A. da Platina

Na manhã desta terça-feira

Exclusivo: A comerciária Thuane Florêncio (fotos) , de 26 anos, faleceu no início da noite desta segunda-feira, dia quatro, num hospital de Londrina. As causas foram choque séptico, pneunomia, entre outras.

O choque séptico é caracterizado por uma infecção generalizada que causa disfunção orgâniza. Ocorre uma resposta inflamatória desregulada, levando a vasodilatação severa e má perfusão tecidual (falta de oxigênio/nutrientes). É uma emergência médica com alta mortalidade.

O corpo foi velado na Funerária Santo Antônio, na avenida Oliveira Motta e sepultado às 10h30m nesta terça-feira. dia cinco, no Cemitério São João Batista.

Ela sofreu acidente no início da tarde de uma segunda-feira, dia 24 de novembro do ano passado, na esquina das ruas Dom Pedro II e Dos Estudantes, no Jardim São Pedro, em Santo Antônio da Platina (fotos).

Dirigia uma Honda Biz 125 cc ao ser atingida por um Ford Ka, que atravessou a preferencial.

O Corpo de Bombeiros atendeu rapidamente e a encaminhou ao Pronto Socorro Municipal. Outra pessoa também se machucou, só que levemente. A Polícia Militar também esteve no local.

Na sequência, devido a gravidade, foi levada ao Hospital Regional do Norte Pioneiro, em cujo heliponto embarcou numa aeronave para uma unidade de saúde de Londrina.

A motoneta e o veículo foram retirados do local.

A moça trabalhou de caixa no Supermercado Molini’s e no Auto Posto Rodoluz. Era solteira, e deixou um casal de filhos.