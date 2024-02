Iniciadas filmagens do longa “Relicário” em Ribeirão CLARO

Filmagens em Ribeirão Claro

A curitibana GP7 Cinema, dos produtores Guto Pasko e Andréia Kaláboa, iniciou as filmagens de seu novo longa-metragem de ficção. “Relicário” tem direção de Guto Pasko e está sendo filmado no interior do Paraná, em locações em Ribeirão Claro e Campo do Tenente. Em Ribeirão Claro o cenário principal foi a Fazenda Monte Bello e em Campo do Tenente (Município de oito mil habitantes do sul do estado) é o Centro Cultural Casarão Villa Anna.

O filme mescla os gêneros de horror e drama ao abordar a história de dois irmãos que retornam com os filhos ao antigo casarão em que cresceram, no interior do Paraná, após a morte repentina do pai. Ali, acabam encarando antigos traumas e segredos, conforme o passado obscuro da família vem à tona. O roteiro é de Rafael Waltrick.

A atriz Débora Olivieri vive a matriarca da família, enquanto os irmãos são interpretados por Rodrigo Ferrarini e Carolina Meinerz. Completam o elenco principal as atrizes Vaneza Francisca, Rosana Stavis e Nica Alcântara, junto do ator mirim Murilo Gricolo. A preparação do elenco ficou a cargo do diretor teatral e ator Mauro Zanatta em conjunto com o diretor Guto Pasko.

As filmagens começaram no dia 5 de fevereiro e se estenderão por quatro semanas. Parte do pano de fundo da história envolve a Guerra do Contestado e a imigração de cidadãos eslavos para o interior do Brasil ao longo do século passado, tema caro ao diretor Guto Pasko, explorado em seus documentários “Iván” e “Aldeia Natal”, entre outros.

“Relicário” será o segundo longa de ficção de Guto Pasko como diretor, após “Entrelinhas”, drama inspirado em fatos reais ocorridos durante a ditadura militar brasileira. “Entrelinhas” está previsto para chegar aos cinemas no final do primeiro semestre deste ano, após a estreia em festivais no CINE PE 2023, onde conquistou cinco prêmios, incluindo Melhor Direção e Melhor Atriz, para Gabriela Freire.

A Direção de Fotografia de “Relicário” é de João Castelo Branco e a Direção de Arte, de Rô Melink. “Faremos o espectador ver e ouvir o terror existente no silêncio, nas sombras e nos detalhes cênicos, construindo uma experiência mais sensorial, que será também perturbadora e incômoda”, adianta o diretor Guto Pasko.

O longa foi contemplado em 2019 pelo Edital de Produção e Desenvolvimento de Obras Audiovisuais do Estado do Paraná em parceria com a Agência Nacional de Cinema (Ancine) na linha de co-investimentos regionais do BRDE/FSA e tem distribuição da Elo Studios. A previsão é que chegue aos cinemas em 2025 (Fonte: Bravi).