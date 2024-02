Norte Pioneiro estará presente em fórum de GESTORES PÚBLICOS

De seis a oito de março em Foz do Iguaçu

Cassiano Tomaz Salvador, assessor especial do secretário estadual de Planejamento, Guto Silva, visitou o Npdiario, em Santo Antônio da Platina.

Trouxe pessoalmente o convite do evento que o Governo do Paraná, junto a Secretaria de Planejamento, Paraná Projetos e AMP, estão distribuindo para Prefeitos, e Prefeitas participarem.

O Fórum Estadual de Gestores Públicos será de seis a oito de março no hotel Rafain Palace, em Foz do Iguaçu.

A abertura oficial do encontro será no dia 07/03, às 9h, seguida de uma palestra sobre o tema “Dados e Eficiência na Gestão Pública – Ranking de Competividade dos Estados”, com Tadeu Barros, do Centro de Lideranças Políticas.

O Governador Carlos Massa Ratinho Junior; o Secretário estadual de Planejamento, Guto Silva; Presidente do Conselho de Administração da empresa Paraná Projetos, e o Presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná), Edimar Santos estarão presentes.

Serviço:

Fórum Estadual de Gestores Públicos

De 06 a 08 de março

Foz do Iguaçu – Hotel Rafain Palace – AV. OLIMPIO RAFAGNIN, 2357, PARQUE DA IMPERATRIZ.

Mais informações pelo site: www.paranaprojetos.org.br