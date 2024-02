Zaaz Internet chega com NOVA loja em S. Antônio da PLATINA

Empresa consolida liderança no Norte Pioneiro

Nesta quinta-feira, dia 29 , a Zaaz Internet (antiga Visãonet) inaugura sua nova loja a partir das dez horas e receberá Gerentes e Supervisores, em Santo Antônio da Platina.

A Unidade fica na Rua Coronel Capucho numero 485 em frente da Loja Cem, bem no centro platinense e faz parte do plano de modernização do novo conceito da empresa.

“Nós da Zaaz entendemos a importância da cidade (Santo Antônio da Platina) no cenário regional aqui do Paraná. E por isso a estamos entregando uma loja mais moderna e pensando especificamente no atendimento aos clientes”, conta Eloi Mezzomo, Gerente Comercial Nacional da ZAAZ

“Será uma honra encontrar vocês, é um dia muito importante para nós, e fazemos questão de estarmos juntos”, diz Andriele Veloso, Gerente Comercial Paraná/ZAAZ

QUEM É A ZAAZ?

A Zaaz nasceu de um sonho em meados de 2020 como uma pequena operação na cidade de Osasco em SP, e ao logo dos anos seguintes foi crescendo sua operação nos estados de São Paulo e Paraná, chegando a 18ª posição no ranking da Anatel entre os provedores de internet fixa no Brasil. São mais de 500 colaboradores e quase 180 mil clientes em mais de 70 cidades.