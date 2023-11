AMP no 9º Congresso de CIDADES DIGITAIS

Está sendo realizado em Londrina com participações do Norte Pioneiro

Atenta à importância e incentivadora da adoção das ferramentas digitais e inteligentes para uma gestão municipal eficaz, a AMP – Associação dos Municípios do Paraná é uma das apoiadoras do 9º Congresso Paranaense de Cidades Digitais e Inteligentes, que se realiza em Londrina nestas quinta e sexta, dias 23 e 24 de novembro. O evento, que reúne prefeitos, gestores e servidores de várias localidades do Paraná, é promovido pela Rede Cidade Digital, em parceria com a Prefeitura de Londrina, por meio do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel).

O objetivo do congresso é trazer discussões sobre como melhorar a prestação de serviços públicos à população por meio da inovação, conforme ressalta o diretor da RCD, José Marinho: “Queremos abordar tudo que tem sido feito para melhorar os serviços públicos e a vida das pessoas através do uso estratégico da tecnologia e inovação”.

O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e prefeito de Santa Cecília do Pavão, Edimar Santos(foto) parabenizou a Rede Cidade Digital pela realização do 9º Congresso Paranaense de Cidades Digitais e Inteligentes. “Sem dúvida, os temas que serão abordados no encontro serão importantes para auxiliar os 399 municípios do Paraná a aprofundarem as ações que já desenvolvem com o objetivo de melhorar ainda mais a qualidade dos serviços que prestam à população, tornando as nossas cidades mais modernas e sustentáveis”, disse.

São dias de programação intensa, disseminando conhecimento e experiências enriquecedoras sobre as melhores práticas em cidades digitais e inteligentes. Paralelamente, acontece uma feira com apresentação de serviços e ferramentas. A feira é um elo que une quem precisa com quem oferece soluções de gestão, que podem transformar as cidades neste momento desafiador e importante para a adoção de novas tecnologias no fomento ao desenvolvimento socioeconômico, conforme destaca Marinho.

Programação – Após a abertura oficial do evento, dia 23, iniciaram as palestras e apresentações de cases de sucesso implantados por prefeituras do Paraná.

Entre elas, estão a fala do secretário de Inovação, Modernização e Transformação Digital do Paraná, Marcelo Rangel, que abordará “Da Inovação à Transformação Digital: qual o Papel do Governo do Estado no Desenvolvimento das Cidades do Paraná”.

Também participam do evento, Delza Assis, Relações Institucionais da 1Doc, com o tema Processos Eletrônicos como Você nunca viu, mas sempre quis; Alex Canziani, presidente do Instituto de Desenvolvimento de Londrina, que fará uma explanação sobre Londrina + Tecnologia; Lucas Waltrick, especialista da Placarsoft, com o tema Inovação no Esporte; Deyvid Alan, Especialista em Modernização para Gestão Pública na Aprova, que falará sobre “Como acabar com a transformação Digital Iceberg em Prefeituras e Câmaras Municipais”, entre tantos outros.

A programação completa está disponível na Sympla (https://www.sympla.com.br/rcd ), onde também devem ser feitas as inscrições, gratuitas para servidores públicos, universidades, entidades e vereadores.

Prefeitos e projetos inovadores – Durante o Congresso, a Rede Cidade Digital realiza a entrega do título de Prefeito Inovador 2023. Para a seleção e o reconhecimento, são considerados diversos fatores, entre eles a utilização da tecnologia de forma estratégica na gestão pública, como forma de melhorar a prestação de serviços e qualidade de vida do munícipe, e o impacto positivo no desenvolvimento das cidades.

O congresso também entrega o título de Projeto Inovador 2023 no Paraná. Os projetos inscritos devem estar em vigor e ser executado pela gestão municipal, a qual deverá apresentar resultados mensuráveis com os impactos positivos da implantação.

Serviço:

9º Congresso Paranaense de Cidades Digitais e Inteligentes

Londrina – 23 e 24 de novembro de 2023

Local: UNIFIL Londrina – Teatro do Colégio Londrinense (Av. Juscelino Kubitschek, 1652)

Inscrições gratuitas para servidores públicos, universidades e entidades: http://sympla.com.br/rcd

Informações pelo Telefone/WhatsApp (41) 3015-6812