Vídeo: Minimoto mais VENDIDA no BRASIL ganha edição limitada

Pro Tork lança modelo exclusivo em comemoração aos 20 anos de produção da TR, a preferida no mercado pelo valor acessível e baixa manutenção

A minimoto mais vendida no Brasil acaba de ganhar uma edição limitada em comemoração ao seus 20 anos de produção. Um projeto especialmente desenvolvido pela Pro Tork para marcar a data, com destaque para o design, mas mantendo as características principais que a fizeram conquistar o mercado: valor acessível e baixa manutenção.

Entre as novidades, chassi, rodas e banco pretos, com carenagem disponível em sete opções de cores, incluindo duas novas: branco e cinza, atendendo assim a todos os gostos.

Ponteira e protetor de curva receberam gravação a laser super estilizada. E os gráficos em serigrafia são de extrema qualidade, garantindo melhor fixação e vida útil prolongada.

Produzida nas versões 50, 100 e 125 cilindradas, a motocicleta com motor quatro tempos atende desde crianças em fase de aprendizagem, até adultos para curtos deslocamentos em área de box, por exemplo. Com todas as peças produzidas pela marca paranaense, itens de reposição estão sempre disponíveis no comércio.

Segundo o diretor-presidente do Grupo Pro Tork, Marlon Bonilha, é com muito orgulho que a empresa apresenta a edição comemorativa. “Fomos os primeiros a fabricar uma minimoto com motor quatro tempos no país, desde então, ela fez parte da vida de muitos apaixonados pelo motociclismo e ficamos felizes em fazer parte da história”, afirma.

O modelo TR Limited Edition estará disponível em breve nas melhores lojas do país, incluindo e-commerces. Para mais informações, entre em contato com o departamento comercial da marca através do telefone 43 3571-8500 ou ainda pelo e-mail comercial@protork.com.