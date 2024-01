Nutricionista indica diversos alimentos para melhorar pele

Principalmente nos dias mais quentes deste verão



Dados do GetNinjas, maior aplicativo para contratação de serviços no Brasil, revelam que a procura por nutricionistas aumentou 41% de dezembro de 2023 para janeiro deste ano. Ana Carolina Schiabel Schmidt (fotos) é uma profissional conceituada em toda a região por seu comprometimento e expertise. Ela mantém seu consultório, no centro de Santo Antônio da Platina, e deu sugestões sobre alimentação adequada para melhorar a saúde.

Durante o verão, quando as altas temperaturas exigem cuidados especiais com o corpo e com a pele, cresce a preocupação das pessoas com o corpo, o que faz com que a demanda por profissionais da área de saúde e bem estar também aumente.

Quando se fala de nutrição, no entanto, a tendência é pensar em eliminar os quilos que se ganham nas festas de final de ano. No entanto, é válido lembrar que uma alimentação de qualidade também contribui, por exemplo, para manter a pele saudável e bem cuidada em uma estação tão desafiadora. O uso de protetor solar e o consumo regular de água são práticas comuns – e essenciais -, mas há uma abordagem muitas vezes negligenciada: a alimentação saudável.

Sete alimentos para cuidar da pele durante os dias mais quentes:

Abacate: Fonte de vitaminas E, C e antioxidantes, o abacate ajuda na hidratação e brilho da pele;

Melancia: Rica em vitamina e minerais, como A, C e B6, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e ferro, contribui também para a hidratação de todos os órgãos. Lembrando que a pele é o maior órgão do corpo;

Amora: A fruta devolve o aspecto sadio da pele, pois é riquíssima em antioxidantes que combatem os radicais livres – responsáveis por danificar as células e causar sinais de envelhecimento;

Linhaça: A ação positiva que a linhaça causa na saúde intestinal afeta diretamente a pele. Além disso, o ômega 3 presente no alimento é um forte colaborador na sustentação da pele e do sistema imunitário. “O consumo regular dessa semente maravilhosa, rica fonte de ômega 3, deixa a pele mais hidratada, suave e com um tônus firme”, explica Cleonice;

Maçã: Além de ser um alimento quase completo, que cuida da saúde ocular e previne várias patologias, inclusive vários tipos de câncer, ela também é excelente para ajudar as células na restauração e proteção contra o envelhecimento precoce;

Cenoura: Além de ser um dos alimentos mais ricos em betacaroteno – potente antioxidante responsável por sua cor alaranjada -, a cenoura é fonte poderosa de fibras e minerais, como fósforo, potássio, cálcio e sódio, vitamina A, B2, B3 e C. Todos esses nutrientes são responsáveis por manter o bom estado da pele e das mucosas e contribui para a cor saudável da pele, podendo ser usada de várias formas: cruas, cozidas ou em sucos.

Manga: Responsável pelo rejuvenescimento, a fruta é fonte de vitamina e também é rica em antioxidantes. Além de combater os radicais livres, a manga é capaz de regenerar a cútis, evitando rugas, linhas de expressão e remover as toxinas existentes no organismo.

Além da seleção destes sete alimentos, Cleonice destaca a relevância das oleaginosas, como castanha de caju, amêndoas, coco e castanha do Pará. Estas são alimentos ricos em minerais e gorduras saudáveis, que melhoram a elasticidade e combatem infecções, além de fornecerem colágeno de forma mais biodisponível para a pele.