Trecho de rodovia será REFORMADO

Programada para o primeiro trimestre de 2025

O Governo do Estado do Paraná atualizou o Painel dos Investimentos, que são provenientes da alienação das ações da Copel pelo Estado. O montante total dos investimentos agora ultrapassa R$ 1,427 bilhões, se aproximando da metade dos R$ 3,1 bilhões disponíveis ao Estado pela operação.

Agora, foram adicionados R$ 181 milhões em investimentos, que serão destinados à restauração em concreto da PRC-280 entre Pato Branco e Clevelândia. Com a licitação já concluída, as obras devem começar no primeiro trimestre de 2025. O secretário de Estado do Planejamento do Paraná, Guto Silva (foto) responsável pela administração desses recursos e pela atualização do painel, destaca que essa atualização periódica é essencial para garantir a transparência no acompanhamento do uso desses recursos, que devem ser investidos em obras de impacto no Paraná.

“Esse trecho da rodovia será restaurado com a tecnologia whitetopping, que utiliza concreto e dará uma nova cara a essa importante artéria do Estado”, afirma o secretário, ressaltando a importância da transparência para que a população possa fiscalizar e acompanhar o uso desses recursos.

“O painel já ultrapassa R$ 1,4 bilhões destinados a obras em todo o Paraná. Queremos ver obras nas ruas, beneficiando os cidadãos e melhorando a vida de todos os paranaenses”, acrescentou o secretário.

A obra prevê a restauração completa da rodovia entre Pato Branco e Clevelândia, ao longo de 37,49 quilômetros, utilizando a técnica de whitetopping. Nesse processo, o pavimento asfáltico existente é reciclado para servir como base para a implantação do pavimento rígido de concreto. Também está prevista a implantação de terceiras faixas em pontos críticos do trecho.

As faixas de rolamento terão 3,50 metros de largura, com acostamentos de 2,50 metros em ambos os lados da pista, exceto nos trechos com terceiras faixas. As placas de concreto terão espessura de 22 centímetros nas faixas principais e nos acostamentos, e 28 centímetros nas terceiras faixas.

Também estão previstos serviços de terraplenagem para alargar a plataforma da rodovia onde for necessário, além da implantação de nova sinalização horizontal e vertical e de um sistema de drenagem superficial. Serão instaladas defensas metálicas e plantada nova grama nos taludes dos alargamentos.

Os acessos a propriedades adjacentes serão pavimentados com concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), material comumente utilizado em pavimentos flexíveis.

A alienação das ações da Copel pelo governo estadual foi realizada em agosto de 2023, transformando a estatal em corporação. O valor arrecadado pelo governo estadual está sendo investido em obras de infraestrutura (duplicações e melhorias rodoviárias), educação (reformas e construção de novas escolas), habitação, desenvolvimento urbano e sustentabilidade. O montante total, incluindo a rentabilidade, somava R$ 3.236.881.458 no final de julho.

O painel pode ser acessado no site da Secretaria do Planejamento. A ferramenta, em formato de Business Intelligence (BI), disponibiliza as previsões de investimentos nas áreas de Cidades, Educação, Habitação, Infraestrutura, Sustentabilidade e Incentivo ao Crédito.

A maior parte do investimento está destinada à Infraestrutura, com R$ 1,95 bilhão, seguida por Cidades e Educação, com R$ 500 milhões cada; Incentivo ao Crédito, com R$ 150 milhões; Sustentabilidade, com R$ 100 milhões; e Habitação, com R$ 50 milhões.

Até agora, a Infraestrutura possui o maior valor previsto, com cerca de R$ 765 milhões, seguida por Cidades, com R$ 350 milhões; Incentivo ao Crédito, com R$ 150 milhões; Educação, com R$ 102 milhões; e Habitação, com R$ 59 milhões. A área de Sustentabilidade ainda aguarda a habilitação de projetos. Até o momento, 134 municípios paranaenses estão sendo beneficiados com pelo menos um dos 157 projetos.

Os recursos já estão disponíveis no caixa do Estado e devem ser obrigatoriamente usados em investimentos públicos para beneficiar a população. Vários programas serão atendidos com esses recursos, inseridos progressivamente no portal.

Para auxiliar na organização desse processo, o Governo do Estado instituiu, em setembro do ano passado, um grupo de trabalho para acompanhar e consolidar as informações referentes à execução financeira e física dos projetos que integram o plano de investimentos do Poder Executivo. O grupo é composto por representantes da Casa Civil, Secretaria do Planejamento e Secretaria da Fazenda, sob coordenação da Casa Civil.

A Secretaria da Fazenda é responsável por providenciar a liberação dos recursos para a execução dos projetos, dentro dos limites do montante total do plano de investimentos, devidamente corrigido.